Swissmedic se prononcera sur la demande de J&J pour la dose de rappel

L'entreprise Johnson & Johnson a introduit une demande portant sur l'administration d'une dose de rappel de son vaccin "Covid-19-Vaccine Janssen", annonce mercredi l'institut suisse des produits thérapeutiques. A ce jour, Swissmedic a déjà autorisé le booster pour les vaccins de Pfizer/BioNTech (Comirnaty) et de Moderna (Spikevax).

Le vaccin de Johnson & Johnson a été approuvé en mars dernier. Pour mémoire, ce vaccin à vecteur viral est administré en une seule dose aux personnes âgées de 18 ans et plus: un rappel constituerait donc une deuxième dose. Comirnaty et Spikevax, à ARN messager, nécessitent eux 2 doses pour la vaccination complète (primovaccination), et une troisième pour le rappel.

En Suisse, le Covid-19 Vaccine Janssen reste minoritaire. Selon les dernières données publiées sur le site Internet de Swissmedic, en date du 14 décembre, ce vaccin a été administré à quelque 47'000 personnes, contre plus de 3,7 millions pour le vaccin de Moderna et près de 2 millions pour celui de Pfizer/BioNTech.

Les données cliniques portant sur le rappel de Johnson & Johnson seront analysées à l'aune de critères relatifs à sa sécurité et à son efficacité, indique Swissmedic. Quant au délai pour une décision, la durée des procédures d'examen dépend en particulier de l'exhaustivité des données présentées par le requérant, ainsi que des résultats des essais cliniques, ajoute l'institut.

ats/fr