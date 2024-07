Croda International PLC - société de produits chimiques basée dans le Yorkshire - nomme Stephen Oxley au poste de directeur financier. M. Oxley est actuellement directeur financier de la société de produits chimiques de spécialité et de technologies durables Johnson Matthey PLC. Oxley rejoindra Croda au plus tard le 1er avril. Danuta Gray, présidente de Croda, a déclaré : "Outre sa solide expérience en tant que directeur financier d'une société de capital-risque, qui intègre la réflexion stratégique et la réalisation opérationnelle, il apporte une expérience précieuse en matière d'audit et de conseil pour de grandes entreprises internationales complexes dans un certain nombre de secteurs pertinents, pendant la période où il a été associé chez KPMG. Je me réjouis de l'accueillir au sein du conseil d'administration. Johnson Matthey a entamé un processus de remplacement de M. Oxley.

Cours actuel de l'action Croda : 3 917,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 31

Cours actuel de l'action Johnson Matthey : 1 568,00 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 11%

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

