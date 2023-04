Johnson Matthey étend son partenariat avec SFC Energy dans le domaine de l'énergie hydrogène

(Alliance News) - Johnson Matthey PLC a annoncé mardi qu'elle avait étendu son partenariat avec SFC Energy AG, en se concentrant sur les piles à combustible à hydrogène et en transférant la technologie des piles à combustible au méthanol.

Johnson Matthey est une entreprise de produits chimiques spécialisés et de technologies durables dont le siège est à Londres. SFC Energy, dont le siège est à Munich, fournit des piles à hydrogène et des piles à méthanol direct pour des solutions d'énergie hybride stationnaires et mobiles. Elle est partenaire de Johnson Matthey depuis une vingtaine d'années.

Dans le cadre de ce partenariat élargi, Johnson Matthey s'est engagé à développer et à fournir des composants de membranes échangeuses de protons, ou PEM, destinés à être utilisés dans les cœurs de piles à hydrogène de SFC Energy.

Les deux entreprises continueront également à collaborer dans le domaine des piles à hydrogène pour des applications stationnaires. Johnson Matthey fournira des PEM à SFC pendant au moins cinq ans.

En outre, SFC Energy acquerra les actifs et la technologie de Johnson Matthey pour la production d'assemblages membrane-électrode (AME) pour les piles à combustible à méthanol direct. Johnson Matthey fournira à SFC des catalyseurs pour les piles à combustible pendant au moins cinq ans.

Mark Wilson, directeur général des technologies de l'hydrogène chez Johnson Matthey, a déclaré : "L'évolution de notre partenariat avec SFC Energy, qui se concentre désormais sur les composants PEM, démontre que notre technologie, nos capacités de production et notre expertise font de nous des partenaires à long terme idéaux pour nos clients. Il s'agit d'une étape importante dans la mise en œuvre de notre stratégie".

Peter Podesser, directeur général de SFC, a déclaré que, grâce à cet accord, "nous serons en mesure de maîtriser la décarbonisation de manière plus rapide et plus cohérente et de faire progresser la technologie des piles à combustible à hydrogène".

Johnson Matthey était en hausse de 1,0 % à 1 976,00 pence à Londres mardi matin.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

