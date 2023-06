Johnson Matthey Plc figure parmi les principaux producteurs mondiaux de matériaux avancés. Le CA par activité se répartit comme suit : - fabrication de produits pour la transformation des ressources naturelles (52,8%) : pétrole, gaz, biomasse, platine, argent et or etc. ; - production de catalyseurs (44,2%) : pots catalytiques pour automobiles, piles à combustible, etc. ; - autres (3%) : notamment fabrication de batteries lithium-ion et de composants de piles à combustible. La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (17,8%), Allemagne (10%), Europe (12,5%), Chine (14,5%), Asie (15,7%), Etats-Unis (17,2%), Amérique du Nord (3,7%) et autres (8,6%).

Secteur Chimie de spécialité