Johnson Service Group PLC est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des services de location de textiles et des services connexes dans toute une série de secteurs à travers le Royaume-Uni. Les segments de la société comprennent Workwear et Hotel, Restaurant and Catering (HORECA). Workwear est un fournisseur de vêtements de travail et de protection au Royaume-Uni, qui propose ses services par l'intermédiaire de sa marque Johnsons Workwear. L'activité HORECA de la société fournit des services de linge de qualité supérieure aux marchés de l'hôtellerie, de la restauration et des traiteurs par l'intermédiaire de la marque Johnsons Hotel Linen, de la marque Johnsons Hotel, Restaurant & Catering Linen (qui comprend Stalbridge et South West Laundry) et de la marque Johnsons Restaurant & Catering Linen (qui comprend London Linen). La société fournit également des services aux hôtels et aux restaurants, ainsi qu'aux clients du secteur de la santé, par l'intermédiaire de sa filiale Lilliput (Dunmurry) Limited (Lilliput).

Secteur Textiles et Cuirs