Johnson Service Group PLC propose des services de location de textiles et des services connexes au Royaume-Uni et en République d'Irlande. L'entreprise Workwear est un fournisseur de vêtements de travail et de protection au Royaume-Uni, offrant ces services par l'intermédiaire de la marque Johnsons Workwear. Son activité HORECA fournit des services de linge aux hôtels, aux restaurants et aux traiteurs par l'intermédiaire de la marque Johnsons Hotel Linen, de la marque Johnsons Hotel, Restaurant & Catering Linen (qui comprend Stalbridge et South West Laundry) et de la marque Johnsons Restaurant & Catering Linen (qui comprend London Linen). Par ailleurs, au sein d'HORECA, l'entreprise irlandaise, qui opère sous le nom de Johnsons Belfast en Irlande du Nord et de Celtic Linen en République d'Irlande, dessert des hôtels économiques et de luxe, ainsi qu'un certain nombre de clients du secteur de la santé. Sa filiale, Regency Laundry Limited, a renforcé sa présence dans le segment du luxe et du sur-mesure de HORECA au Royaume-Uni.

Secteur Textiles et Cuirs