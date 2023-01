Les résultats de Johnson Service 2022 sont conformes aux attentes ; le chiffre d'affaires bondit

(Alliance News) - Johnson Service Group PLC a déclaré mercredi qu'il prévoyait des résultats annuels conformes aux attentes, le chiffre d'affaires ayant grimpé à 385 millions de livres sterling.

La société de services textiles basée dans le Cheshire a déclaré que les échanges au cours du second semestre 2022 "ont continué à s'améliorer".

Elle prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel d'environ 385 millions de livres sterling, soit une hausse de 42 % par rapport aux 271,4 millions de livres sterling enregistrés un an plus tôt. Johnson Service a noté que cela correspond aux attentes actuelles du marché.

La société a noté que son activité Workwear devrait générer 134,5 millions de GBP de revenus, tandis que son activité HORECA, dans les domaines de l'hôtellerie, de la restauration et des services de traiteur, devrait rapporter 250,5 millions de GBP.

"Les volumes de HORECA ont légèrement augmenté et ont atteint plus de 93 % de la normale au dernier trimestre, aidés par l'installation de nouveaux clients au cours du second semestre", a-t-il expliqué.

Pour l'avenir, Johnson Service a déclaré qu'elle continuerait à prendre les mesures appropriées pour atténuer les problèmes d'inflation des coûts.

Elle a ajouté qu'elle a fait des mouvements sur le marché de l'énergie. Désormais, 65 % de ses besoins prévus en gaz et 55 % de ses besoins prévus en électricité pour 2023 sont fixés.

Les résultats de l'année complète devraient être annoncés en mars 2023.

Les actions de Johnson Service étaient en hausse de 0,2% à 96,30 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.