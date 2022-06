La société chinoise Joincare Pharmaceutical envisage une cotation en Suisse

Le projet de Joincare d'émettre des Global Depository Receipts (GDR) sur le SIX Swiss Exchange, divulgué dans un dossier boursier, en fait la dernière entreprise chinoise à exploiter un canal d'investissement transfrontalier reliant la Chine et les marchés européens.

À la fin de l'année dernière, la Chine a élargi un programme de connexion des actions reliant Shanghai et Londres, afin d'inclure les marchés des capitaux en Allemagne et en Suisse.

Des entreprises chinoises telles que Sany Heavy Industry Co, Gotion High tech Co et Lepu Medical Technology (Beijing) Co ont déjà fait part de leur intention de rejoindre ce programme.

La société Joincare, cotée à Shanghai, a déclaré jeudi que la cotation en Suisse l'aiderait à "étendre les canaux de financement internationaux, à améliorer l'image et la marque mondiales et à répondre aux besoins de la société en matière de développement commercial mondial".

Le plan améliorera la compétitivité de l'entreprise et est également conforme à l'appel du gouvernement chinois à exploiter les ressources sur les marchés mondiaux, a ajouté Joincare.

La société a déclaré que la taille de la levée de fonds est encore en discussion, tandis que la proposition nécessite l'approbation des actionnaires ainsi que des régulateurs chinois et suisses.

Joincare a choisi Citic Securities pour diriger l'offre, qui pourrait lever environ 300 à 400 millions de dollars, a rapporté IFR, citant des sources.