Jointo Energy Investment Co., ltd. Hebei. est une société chinoise principalement engagée dans l'investissement, la construction, l'exploitation et la gestion de projets de production d'énergie électrique. La société est impliquée dans le secteur de l'énergie électrique principalement par la production d'énergie thermique au charbon et la fourniture de chaleur, ainsi que l'investissement dans des projets d'énergie nouvelle tels que l'énergie nucléaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique et autres. La société fournit également des services de restauration et d'hébergement hôteliers et des services énergétiques intégrés. La société exerce ses activités principalement dans la province de Hebei, en Chine.