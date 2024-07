Jollibee Foods Corporation est une société basée aux Philippines, qui est principalement impliquée dans le développement, l'exploitation et le franchisage de restaurants à service rapide (QSR) sous les noms commerciaux Jollibee, Chowking, Greenwich, Red Ribbon, Yong He King, Hong Zhuang Yuan, Mang Inasal, Burger King, Highlands Coffee, Smashburger, Tim Ho Wan, Tortazo, The Coffee Bean & Tea Leaf, Panda Express, Yoshinoya, Milksha et Common Man Coffee Roasters. Ses segments comprennent la restauration, le franchisage et les services d'assistance. Le secteur de la restauration est impliqué dans l'exploitation de QSR et dans la fabrication de produits alimentaires destinés à être vendus aux points de vente QSR détenus par la société et franchisés. Le secteur du franchisage s'occupe du franchisage des concepts de magasins QSR de la société. Le secteur des services d'assistance fournit des services aux franchisés indépendants de la société, tels que la réparation et l'entretien des équipements des magasins, la dotation en personnel, les services d'assistance et d'autres activités commerciales à l'appui des systèmes QSR.

Secteur Restaurants et bars