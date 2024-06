Jones Lang LaSalle Incorporated est une société de gestion de biens immobiliers commerciaux et d'investissements. La société opère à travers cinq segments : Markets Advisory, Capital Markets, Work Dynamics, JLL Technologies et LaSalle. Le segment Markets Advisory offre une expertise locale à travers le monde, couvrant une gamme complète de services pour tous les types d'actifs. Il regroupe ces services en trois catégories : Leasing, Property Management, et Advisory, Consulting and Other. Le segment des marchés des capitaux offre des solutions complètes en matière de capital, notamment le conseil en matière de dette, la vente de prêts, le conseil en matière d'actions, la gestion des prêts, ainsi que la vente et le conseil en matière d'investissement. Le segment Work Dynamics offre une équipe de prestation de services unique et cohérente. Le segment JLL Technologies propose des services professionnels, notamment la gestion de programmes et de projets, la mise en œuvre et l'assistance, les services gérés et les services de conseil. LaSalle investit des capitaux institutionnels et individuels dans des actifs et des titres immobiliers.

Secteur Services immobiliers