Jones Soda Co. se consacre au développement, à la production, à la commercialisation et à la distribution de boissons. La société se concentre sur sa marque principale, Jones Soda, tout en investissant dans d'autres initiatives, notamment Fountain et Lemoncocco. La société vend le soda Jones en bouteilles de verre et en canettes, chaque étiquette comportant une photo envoyée par les consommateurs. La société vend également du soda Jones en fontaine, en utilisant les photos des consommateurs sur l'équipement de la fontaine et sur les gobelets. Les boissons proposées en fontaine comprennent des saveurs traditionnelles telles que le Cane Sugar Cola, le Sugar Free Cola, ainsi que le Ginger Ale, Orange & Cream, Root Beer et Lemon Lime, édulcorés au sucre de canne. Son Lemoncocco est une boisson non gazeuse, naturellement aromatisée avec des extraits de citrons siciliens et une touche de crème de noix de coco. La société vend également divers produits en ligne, notamment des sodas avec des étiquettes personnalisées, des vêtements, des bonbons et d'autres articles, et elle concède des licences d'utilisation de ses marques sur des produits vendus par d'autres fabricants.

Secteur Boissons non alcoolisées