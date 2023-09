Jonix SpA est une société basée en Italie qui opère dans le secteur de la climatisation. Elle est engagée dans la recherche, la conception et le développement d'appareils et de systèmes pour l'assainissement et la décontamination des environnements intérieurs avec la technologie du plasma non thermique. Elle est présente en Europe, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud grâce à son réseau de distributeurs et de partenaires autorisés. Parmi ses principaux produits, citons Jonix CUBE, un appareil de purification de l'air ; Jonix Mate et Minimate, des appareils de filtration et d'assainissement de l'air par plasma non thermique ; Jonix Steel, qui élimine les contaminants biologiques et chimiques ; JONIX UP IN, une unité d'assainissement et de décontamination perpétuels des surfaces et de l'air intérieur.

Secteur Services et équipements environnementaux