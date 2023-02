Les revenus de Jonix chutent au cours de l'exercice 2022

(Alliance News) - Jonix Spa a annoncé mardi avoir enregistré des recettes d'exploitation de 4,4 millions d'euros en 2022, contre 6,8 millions d'euros en 2021.

Les revenus internationaux se sont élevés à 2,5 millions d'euros, contre 4,1 millions d'euros en 2021.

L'Italie a affiché des revenus de 1,9 million d'euros, contre 2,8 millions d'euros en 2021.

En ce qui concerne les secteurs d'activité, Air Tech Solutions affiche un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros contre 5,9 millions d'euros en 2021, tandis qu'Advanced Tech Solutions affiche un chiffre d'affaires de 240 000 euros contre 560 000 euros en 2021.

Du point de vue sectoriel, le secteur résidentiel a affiché des revenus de 1,3 million d'euros, contre 2,5 millions d'euros en 2021, tandis que le secteur commercial a affiché des revenus de 2,4 millions d'euros, contre 4,3 millions d'euros en 2021.

Antonio Cecchi, président et PDG de Jonix, a commenté. "Nous clôturons l'année 2022 avec des revenus supérieurs aux estimations de clôture communiquées le 28 septembre, et qui bénéficient également de l'achèvement de certaines commandes du carnet de commandes rendu possible par l'intense activité de production de ces derniers mois. Nous sommes satisfaits de ce résultat, obtenu au cours d'un exercice particulièrement complexe, caractérisé par une réduction de la demande des particuliers et par la crise énergétique consécutive au conflit Russie-Ukraine, qui a eu un impact sur la capacité d'investissement du monde des entreprises. Nous poursuivons nos activités de sensibilisation et d'éducation au niveau national et régional visant à l'adoption de mesures législatives et réglementaires liées à la qualité de l'air intérieur".

Jonix se négocie dans le vert de 0,4 pour cent à 0,94 EUR par action.

