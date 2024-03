JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO., LTD est une société basée en Chine, principalement engagée dans des activités de fabrication, d'immobilier et de services. L'activité principale de la société consiste en la production et la distribution de produits d'assaisonnement, le développement de projets immobiliers commerciaux, ainsi que la fabrication et la vente de poulies à courroie et de pièces détachées pour automobiles et motos. La société exerce principalement ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Transformation des aliments