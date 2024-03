Jordan Dairy Company Psc est une entité basée en Jordanie qui est principalement engagée dans le secteur des produits laitiers. La Société produit du lait frais et des produits laitiers, notamment du lait pasteurisé et du fromage blanc. Les produits de la société comprennent l'eau en conserve, le yaourt frais, le yaourt à la fraise, le yaourt à la mangue, le yaourt à l'abricot, le lait aromatisé, le fromage, etc.

Secteur Transformation des aliments