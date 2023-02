Jost Werke 2022 : un chiffre d'affaires et un bénéfice records

NEU-ISENBURG (dpa-AFX) - L'équipementier pour véhicules utilitaires Jost Werke a clôturé 2022 avec un chiffre d'affaires et un bénéfice opérationnel records, grâce à de bonnes affaires en Amérique du Nord et en Asie. Sur la base de chiffres provisoires, les revenus du groupe ont augmenté d'environ un cinquième à 1,26 milliard d'euros, a annoncé jeudi l'entreprise cotée au SDax à Neu-Isenburg, près de Francfort. Les experts du secteur s'attendaient à peu près à cela. La dynamique du chiffre d'affaires s'est toutefois ralentie au cours du trimestre de clôture.

En ce qui concerne le bénéfice d'exploitation, Jost Werke a largement dépassé ses propres prévisions ainsi que les estimations des analystes : malgré l'augmentation des coûts des matériaux et de l'énergie, le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) corrigé des effets exceptionnels a grimpé d'environ 18 pour cent par rapport à l'année précédente pour atteindre 123,8 millions d'euros. Au cours des trois derniers mois de l'année, le bénéfice d'exploitation a augmenté encore plus fortement car, outre le segment nord-américain, les activités dans la région Asie-Pacifique-Afrique ont repris.

Le conseil d'administration présentera les chiffres définitifs le 28 mars, ainsi qu'une proposition de dividende pour 2022 et des perspectives pour l'année en cours.