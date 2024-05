JOST Werke AG est une société basée en Allemagne qui fabrique des composants pour camions et véhicules commerciaux. La société propose une large gamme de produits, tels que des sellettes d'attelage, des béquilles télescopiques et des accessoires pour semi-remorques, des plaques tournantes à roulement à billes, des pivots d'attelage, des serrures de conteneurs et des composants pour systèmes alternatifs ; des crochets de remorquage et des anneaux de barre d'attelage pour les transporteurs et les camions, ainsi que pour l'industrie agricole ; et des barres d'attelage pour la route et pour l'agriculture. Les produits de la société sont regroupés en trois systèmes : Interface véhicule (axé sur les produits nécessaires à l'exploitation d'un véhicule utilitaire composé de camions et de remorques, tels que les sellettes d'attelage et les béquilles), Solutions de manutention (comprenant la technologie des conteneurs et les vérins hydrauliques) et Manœuvre (axé sur les essieux de camions et de remorques et la direction forcée).