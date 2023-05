Le fournisseur de véhicules utilitaires Jost Werke démarre l'année en force

NEU-ISENBURG (dpa-AFX) - Après une année 2022 record, le fournisseur de véhicules utilitaires Jost Werke reste sur la voie de la croissance pour la nouvelle année. Le chiffre d'affaires a augmenté de 9,6 pour cent au premier trimestre pour atteindre 341,6 millions d'euros, a annoncé lundi l'entreprise cotée dans l'indice SDax des valeurs secondaires. Le résultat ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) a augmenté de 15,5 pour cent à 38,7 millions d'euros. Ces deux chiffres clés sont nettement supérieurs aux estimations moyennes des analystes fournies par l'entreprise.

Jost Werke est en outre devenu plus rentable en début d'année, la marge Ebit est passée à 11,6 pour cent contre 11,0 pour cent l'année précédente à la même période. Au final, l'entreprise SDax a gagné 24 millions d'euros, soit 11,6 pour cent de plus. Jost a confirmé ses prévisions : en 2023, le chiffre d'affaires et le bénéfice d'exploitation devraient augmenter d'un faible pourcentage à un chiffre. La marge devrait s'améliorer légèrement. L'année dernière, grâce à de bonnes affaires en Amérique du Nord et en Asie, l'entreprise avait réalisé un chiffre d'affaires et un bénéfice opérationnel sans précédent./niw/stk