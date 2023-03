Infotec, filiale de Journeo, décroche une commande d'écrans pour passagers d'une valeur de 800 000 GBP

(Alliance News) - Journeo PLC a annoncé lundi que sa filiale, Infotec Ltd, avait reçu un bon de commande de 800 000 GBP de la part de Network Rail.

Journeo est un fournisseur de services de systèmes de transport basé dans le Leicestershire, en Angleterre, tandis qu'Infotec est un concepteur et un fabricant d'écrans d'information pour les passagers.

La commande porte sur la fabrication et la fourniture d'écrans d'information pour la gare de Leeds, en Angleterre.

Les nouveaux écrans d'Infotec remplaceront les écrans LED existants, initialement fabriqués et fournis par la société en 2007, et comprendront un mélange d'écrans LED blancs à haute efficacité et d'écrans TFT couleur.

Les systèmes devraient entrer en production au cours du second semestre de cette année, et le chiffre d'affaires comptabilisé au cours de cet exercice est inclus dans les prévisions de performance de la direction pour 2023.

"La gamme Tetrus de systèmes d'affichage approuvés par Network Rail a été installée dans environ 80 % des gares du Royaume-Uni au cours des 10 à 15 dernières années et ces nouveaux écrans se connectent directement à la plateforme existante du client pour fonctionner avec les équipements existants. Cette interopérabilité, associée à la réputation de qualité, de haute performance et de durabilité du groupe, est à l'origine de la croissance de nos revenus, de notre carnet de commandes et de notre pipeline de ventes", a déclaré Russ Singleton, directeur général de Journeo.

Les actions de Journeo étaient en baisse de 1,2 % à 137,40 pence chacune à Londres lundi après-midi.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

