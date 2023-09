Journeo plc est une société de systèmes d'information et de services techniques basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur la fourniture de solutions de transport public et d'infrastructures connexes à ses clients. Ses segments comprennent les systèmes d'infrastructure de transport de passagers (Passenger Systems) et les systèmes d'exploitation de flotte (Fleet Systems). Le segment Passenger Systems propose des solutions pour les organisations qui gèrent et exploitent les réseaux de transport, telles que les responsables du transport de passagers, les réseaux ferroviaires et les autorités locales. Le segment Fleet Systems propose des solutions pour les opérateurs de bus, d'autocars, de trains et de flottes commerciales spécialisées. Ses catégories de produits comprennent des logiciels intégrés pour le transport public, des technologies pour les autobus et les autocars, le rail et les infrastructures de transport de passagers. Ses solutions s'adressent aux opérateurs de transport, aux infrastructures de transport et aux transferts de passagers dans les aéroports. Il propose divers services, tels que la conception consultative, le développement de logiciels et l'intégration de technologies, le développement de produits et autres.

Secteur Communications et réseautage