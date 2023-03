Journeo remporte un contrat avec Transport for Wales

Journeo PLC - Groupe de systèmes d'information et de services techniques pour le transport - Signature d'un contrat de logiciel en tant que service avec Transport for Wales pour la fourniture d'un nouveau système de gestion de contenu d'affichage. Journeo indique que le CMS est destiné au système de gestion du contenu des données des bus gallois, pour une valeur initiale de 1 million de livres sterling. Journeo précise que ce contrat proposera aux principales autorités du Pays de Galles d'utiliser un CMS à l'échelle nationale pour fournir des informations de haute précision. Journeo ajoute que le travail initial d'ingénierie logicielle et de configuration est en cours et qu'il devrait produire des recettes d'environ 500 000 livres sterling au cours de l'année en cours.

Russ Singleton, directeur général, déclare : "TfW s'est fortement impliqué dans le marché du transport ces dernières années et nous sommes ravis qu'ils aient choisi notre solution hautement évolutive pour fournir aux passagers des informations cohérentes et fiables sur les départs de bus à travers le Pays de Galles. Le portail Journeo a été développé pour fonctionner dans tous les modes de transport et est capable de se connecter aux écrans de n'importe quel fournisseur qui adopte les dernières normes de communication ouvertes.

Cours actuel de l'action : 140,00 pence l'unité, en hausse de 1,8 % mercredi après-midi à Londres

Variation sur 12 mois : + 37 %.

