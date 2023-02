Journeo s'attend à ce que le bénéfice annuel soit conforme à la vision du marché

Journeo PLC - Groupe de services techniques pour les systèmes d'information et le transport - déclare que les prises de commandes pour 2022 sont en hausse de 50 %, passant de 18 millions de GBP l'année précédente à 27 millions de GBP, ce qui offre une bonne visibilité des bénéfices pour l'exercice en cours. Le revenu est en hausse de 35 %, passant de 15,6 millions de GBP à 21,1 millions de GBP. Journeo note qu'au cours de l'année, le nombre total de véhicules connectés à la plateforme de logiciels et de services de Journeo est en nette augmentation, passant de 4 000 en 2021 à 10 000, chacun générant des revenus mensuels récurrents. S'attend à ce que le bénéfice de l'année complète soit en ligne avec les attentes du marché. Déclare qu'il continue à travailler avec les fournisseurs et les clients pour atténuer les problèmes de la chaîne d'approvisionnement, l'expédition et les augmentations de prix associées.

Le directeur général Russ Singleton déclare : "Je suis très satisfait de nos réalisations en 2022, où les prises de commandes, les revenus et les bénéfices du groupe ont tous fortement augmenté grâce à l'adoption croissante de notre propre technologie, de nos logiciels et de notre propriété intellectuelle. Nous avons bien progressé dans notre stratégie de durabilité, notamment en réduisant l'impact environnemental de nos technologies, comme l'introduction de conceptions à très faible consommation dans nos systèmes d'affichage de prochaine génération."

Cours actuel de l'action : 134,50 pence, en hausse de 4,7% jeudi matin à Londres

Variation sur 12 mois : +25%.

