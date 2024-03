(Alliance News) - Journeo PLC a déclaré lundi avoir reçu des commandes d'un montant total de 1,9 million de livres sterling pour la fourniture et l'installation de systèmes de sécurité importants sur les bus existants de Transport for London.

Les actions du fournisseur de services de systèmes de transport basé dans le Leicestershire étaient en hausse de 7,6% à 267,95 pence chacune à Londres lundi.

Dans le cadre de la Vision zéro de TfL, les systèmes de caméras numériques de surveillance des rétroviseurs latéraux sont désormais obligatoires sur tous les nouveaux véhicules entrant dans la flotte de 9 000 véhicules de TfL. À ce jour, environ 1 000 systèmes Journeo CMS ont déjà été fournis.

Russ Singleton, directeur général, explique : "Le Journeo CMS est optimisé et approuvé pour l'utilisation par le conducteur. Il est plus performant que les rétroviseurs réfléchissants, en particulier par mauvais temps et la nuit. Les modules de caméras externes à profil ultra bas sont également beaucoup plus petits que les systèmes de rétroviseurs mécaniques qu'ils remplacent, et sont donc beaucoup plus sûrs pour les piétons et les autres usagers de la route".

Journeo précise que ce lot de commandes concerne la première tranche de véhicules anciens devant faire l'objet d'un programme de remise à neuf.

Elle a ajouté que les commandes d'un montant de 1,9 million de livres sterling visent à moderniser environ 300 autobus au total, dont plus de 200 New Routemasters. Les bus sont répartis entre certains des plus grands opérateurs de flotte de Londres, notamment Stagecoach, Metroline, Arriva et Abellio.

Les installations seront réalisées au cours de cette année et Journeo assurera le support de ces systèmes pendant le reste de la durée de vie des véhicules à Londres, soit entre trois et sept ans.

Journeo s'attend à recevoir d'autres commandes au cours de l'année.

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

