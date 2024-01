Journey Energy Inc. est une société d'exploration et de production basée au Canada qui se concentre sur des opérations conventionnelles à forte teneur en pétrole dans l'ouest du Canada. La société est engagée dans l'exploration, le développement et la production de pétrole brut et de gaz naturel dans la province de l'Alberta, au Canada. Sa stratégie consiste à accroître sa base de production en forant sur ses terres principales existantes, en mettant en œuvre des projets d'inondation et en réalisant des acquisitions rentables. La société cherche à optimiser ses gisements de pétrole sur les terrains existants en appliquant des pratiques de forage horizontal et, lorsque cela est possible, avec des inondations d'eau. Elle propose des méthodes de forage horizontal, multi-frac et de récupération secondaire. Ses zones d'exploitation se situent le long d'une ressource, Fairway, qui comprend le centre de l'Alberta et le sud de l'Alberta. Le centre de l'Alberta comprend Gilby-Duvernay, Crystal, Cherhil, Kaybob, Ferrier et Ante Creek Waterflood. Le sud de l'Alberta comprend Matziwin, Skiff, Herronto et Medicine Hat EOR.