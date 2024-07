Journey Medical Corporation a annoncé que le 9 juillet 2024, elle a nommé Michael C. Pearce à son conseil d'administration. M. Pearce est un investisseur principal qui met l'accent sur les soins de santé. Depuis 2015, il est conseiller du Groupe EP et membre du conseil d'administration de la société mère qui l'a précédé, Evening Post Industries (?EPI ?).

Chez EPI, il a siégé aux comités d'audit, de rémunération et d'investissement. EPI a été fondée en 1896 et, avec le groupe EP, a exploité d'importantes participations dans divers secteurs, notamment les soins à domicile, la télévision affiliée à un réseau, l'immobilier, les produits pharmaceutiques, les solutions d'avantages sociaux, la logistique et la presse écrite, lauréate du prix Pulitzer. Outre son travail au sein de la famille d'entreprises EP, M. Pearce est président de Range Therapeutics, une société de conseil en matière de soins de santé.

Auparavant, il a travaillé pour Pernix Therapeutics Inc, une société pharmaceutique spécialisée initialement axée sur le marché pédiatrique, dont il était le président lorsque la société a commencé à être cotée à la NYSE Amex, et où il a également contribué en tant que PDG par intérim. M. Pearce a siégé au conseil d'administration de nombreuses entités privées et cotées en bourse, dont les anciennes sociétés biopharmaceutiques Myrexis Inc. et Affymax Inc.