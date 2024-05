Journey Medical Corporation est une société pharmaceutique en phase de commercialisation. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques pour le traitement des affections dermatologiques. Son portefeuille comprend sept médicaments de marque et deux médicaments génériques autorisés pour le traitement des affections dermatologiques qui sont commercialisés aux États-Unis. Ses produits commercialisés, dont la vente a été approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, comprennent Qbrexza, Accutane, Amzeeq, Zilxi, Exelderm Cream et Solution, Targadox et Luxamend. Elle vend deux produits génériques autorisés, dont la crème et la solution de nitrate de sulconazole et les comprimés de 50 mg de doxycycline hyclate à libération immédiate. Qbrexza est une lingette médicamenteuse pour le traitement de l'hyperhidrose axillaire primaire. Accutane est un médicament oral à base d'isotrétinoïne pour le traitement de l'acné nodulaire récalcitrante sévère. Targadox est un médicament oral à base de doxycycline pour le traitement d'appoint de l'acné sévère.

Secteur Produits pharmaceutiques