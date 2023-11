Jowell Global Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale consiste à fournir des cosmétiques, des compléments alimentaires et de santé ainsi que des produits ménagers par le biais de sa plateforme de commerce électronique. La société opère par le biais de quatre canaux de vente, dont la vente directe en ligne, la distribution par des magasins de détail agréés, les marchands tiers et le marketing en direct. Ses catégories de produits comprennent les compléments alimentaires et nutritionnels, les cosmétiques, les soins de la peau, les soins du corps, les produits pour bébés et enfants, les articles de toilette, les parfums, l'alimentation, l'électronique, les vêtements et les produits ménagers.