Joyce Corporation Ltd est un exploitant de salles d'exposition de cuisines et d'armoires au détail. La société est le franchiseur de la chaîne de magasins de literie Bedshed et le propriétaire et exploitant des magasins de literie Bedshed. Les secteurs d'activité de la société comprennent les salles d'exposition de cuisines et d'armoires au détail, les magasins de literie au détail - exploitation en franchise, les magasins de literie au détail - propriété de la société, et le Home staging - location de meubles et service de home staging. La société détient une participation dans KWB Group Pty Ltd (KWB) et Bedshed Franchising Pty Ltd (Bedshed). Les marques commerciales de KWB, Kitchen Connection et Wallspan, exploitent un réseau d'environ 26 salles d'exposition dans le Queensland, la Nouvelle-Galles du Sud et l'Australie-Méridionale. Bedshed fournit de la literie et du mobilier d'intérieur dans toute l'Australie. Bedshed possède son propre réseau de franchises, ainsi que son offre de commerce électronique qui soutient les magasins appartenant à la société et les magasins franchisés. Bedshed a lancé en douceur une marque de matelas en ligne appelée Drift. Son entreprise Crave propose des services de home staging.