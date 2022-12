La banque privée J.P. Morgan investit dans deux fintechs suisses

Elle n'a donné aucun détail financier sur ce qu'elle a appelé un investissement "stratégique" dans Edge Laboratories SA et Evooq SA (Evooq), qui étaient déjà partenaires.

Leurs logiciels se concentrent sur l'analyse des risques, la construction et l'optimisation des portefeuilles, et proposent des plateformes de conseil.

"Avec cet investissement, Edgelab et Evooq gagnent du capital à un stade critique de croissance pour les sociétés, ce qui permettra d'augmenter les ressources nécessaires à la livraison des produits et initiatives de base du portefeuille", a déclaré Cedric Ullmo, directeur général et fondateur d'Edgelab et Evooq, dans un communiqué.

Edgelab et Evooq, qui emploient ensemble 285 personnes, travaillent pour de grandes banques, des gestionnaires de patrimoine et des fonds de pension.

La banque privée J.P. Morgan, qui gère environ 1 800 milliards de dollars, a acheté depuis 2021 les sociétés fintech OpenInvest et Global Shares et investi dans les groupes de données Kraft Analytics Group et MioTech.