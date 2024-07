Les marchés boursiers américains resteront volatils avant l'élection présidentielle de novembre, mais les politiques des deux candidats devraient avoir la priorité sur la rhétorique "incendiaire" de leurs partis politiques, a déclaré mardi le directeur des investissements de JPMorgan Private Bank.

"Il y a un échange entre le Parti républicain et le Parti démocrate. Mais il est ancré sur des thèmes", a déclaré Richard Madigan, le directeur des investissements de JPMorgan Private Bank, au Reuters Global Markets Forum, lorsqu'on lui a demandé s'il voyait des signes sur le marché du "Trump-trade".

"Ils ont des positions politiques très différentes, mais tous deux semblent s'engager sur une voie qui va entraîner une augmentation des émissions du Trésor et des déficits budgétaires", ce qui pourrait aggraver l'inflation et les marchés obligataires, a-t-il déclaré.

Le "Trump trade", qui repose sur l'idée que les politiques fiscales du candidat républicain Donald Trump augmenteraient les bénéfices des entreprises tout en compromettant la santé budgétaire à long terme du pays, a gagné du terrain à la suite du débat télévisé désastreux du président démocrate Joe Biden le mois dernier.

Wall Street a enregistré un bon début de semaine après que Joe Biden a annoncé son retrait de la course et soutenu la candidature de la vice-présidente Kamala Harris aux élections de novembre, ce qui a incité les investisseurs à se tourner à nouveau vers les valeurs de croissance à forte capitalisation et à tempérer le récent rebond des valeurs à faible capitalisation. En outre, les investisseurs en obligations d'État américaines ont dénoué une partie des transactions mises en place dans l'attente d'une seconde présidence Trump.

Selon M. Madigan, le S&P 500 n'est pas prêt à produire des rendements aussi importants que ceux qu'il a déjà enregistrés depuis le début de l'année. Il a indiqué que JPMorgan Private Bank avait abandonné sa position "surpondérée" sur les actions lorsque l'indice de référence a atteint 5 600 au début du mois.

Mais plus encore que l'issue de la course à la présidence, c'est la répartition des sièges au Congrès qui importe, selon M. Madigan. Si nous nous retrouvons avec un balayage dans un sens ou dans l'autre, ils mettront beaucoup plus l'accent sur le discours politique, parce que vous pouvez réellement en tirer des actions, ce n'est plus seulement des mots".

Le Sénat américain est aujourd'hui contrôlé de justesse par les démocrates, tandis que la Chambre des représentants est contrôlée de justesse par les républicains.

Selon M. Madigan, les bénéfices des grandes entreprises technologiques et des entreprises connues sous le nom de "Magnificent Seven" ont continué à surperformer, tandis que les petites entreprises sont accablées par une dette coûteuse, des bénéfices et des marges en baisse.

Il s'attend néanmoins à une plus grande volatilité au cours des prochains mois en raison des valorisations et de l'actualité politique.

"Si je ne pense pas que le marché des actions offre des rendements à court terme plus élevés et que la volatilité augmente, je peux avoir une vision très claire du risque de défaillance et des rendements", a déclaré M. Madigan. Il a également indiqué qu'il avait "surpondéré" les titres américains à haut rendement, les titres européens à haut rendement et la dette des marchés émergents.