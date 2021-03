Banques américaines : la Fed va lever les restrictions sur les dividendes et rachats d'actions

© AOF 2021

Le Federal Reserve Board a annoncé que les restrictions temporaires sur les dividendes et les rachats d'actions des banques actuellement en place prendront fin pour la plupart des entreprises après le 30 juin, à l'issue de la série actuelle de tests de résistance. Les entreprises dont les niveaux de capital sont supérieurs à ceux requis par les tests de résistance ne seront plus soumises aux restrictions supplémentaires à compter de cette date. Les entreprises dont les niveaux de capital sont inférieurs à ceux requis par les tests de résistance resteront soumises aux restrictions.Après deux séries de tests de résistance l'année dernière, le Conseil d'administration a constaté que les grandes banques avaient des niveaux de capital élevés, leur permettant de se prémunir contre les pertes. Toutefois, en raison de l'incertitude économique liée au Covid, le Conseil a imposé des restrictions temporaires sur les distributions de capital. Ces restrictions limitent les dividendes et les rachats d'actions des banques à un montant basé sur les profits de l'année écoulée.