Bridgewater se débarrasse de ses actions bancaires au cours du premier trimestre - Dépôts réglementaires

La société, fondée par le milliardaire Ray Dalio, a réduit à zéro ses participations dans cinq géants bancaires américains : JPMorgan & Co, Bank of America Corp, Wells Fargo & Co, Goldman Sachs Group Inc et Morgan Stanley.

Elle a également réduit de moitié son exposition à Citigroup Inc.

Les positions ont été révélées dans les déclarations trimestrielles de valeurs mobilières connues sous le nom de "13-f". Bien que rétrospectifs, ces documents montrent ce que les fonds possédaient le dernier jour du trimestre et constituent l'un des rares moyens dont disposent les fonds spéculatifs et les autres investisseurs institutionnels pour déclarer leurs positions. Ils peuvent ne pas refléter les positions actuelles.

Les fonds spéculatifs mondiaux ont réduit leur liquidation des fonds bancaires américains à leur plus bas niveau depuis près de 10 ans en mars et ont fui les actions sensibles aux prêts, dans un contexte de turbulences dans le secteur suite à l'effondrement de Silicon Valley Bank et de Signature Bank.

Bridgewater n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La société a également réduit ses positions dans des banques plus petites telles que Bank of Hawaii Corp, Pacwest Bancorp, PNC Financial Services Group, Citizens Financial Group et Capital One Financial Corp.

À la fin du mois de décembre, la plus grande participation de Bridgewater dans les banques était Bank of America, évaluée à 106,2 milliards de dollars, suivie de 92,8 millions de dollars dans JPMorgan.

Bridgewater a également été baissier sur les banques européennes en mars, après que l'effondrement de la Silicon Valley Bank ait déclenché des craintes de contagion dans les banques mondiales, selon un rapport de Reuters. Après la SVB, la Signature Bank a également été placée sous séquestre en mars, tandis que JPMorgan a racheté les actifs de la First Republic Bank au début du mois.