La solution offre aux commerçants la possibilité d'accepter partout et de manière sécurisée les paiements sans contact Sephora devient le premier client pour ce service

J.P. Morgan Payments annonce aujourd'hui le lancement de Tap to Pay sur iPhone pour les commerçants clients aux États-Unis. La solution permet aux vendeurs d'accepter les paiements sans contact avec leurs iPhones, sans nécessiter de lecteur de carte ni d'équipement supplémentaire.

Uniquement à l'aide d'un iPhone, les commerçants peuvent désormais accepter les paiements sans contact, sans terminal physique. Le résultat est une expérience de paiement différenciatrice grâce à laquelle les commerçants et leurs clients peuvent interagir et payer n’importe où via un réseau WiFi ou un service cellulaire, se traduisant ainsi par une expérience de paiement rapide et transparente. La solution donne aux commerçants la possibilité d’accepter des paiements n’importe où en magasin ou en déplacement.

Takis Georgakopoulos, Global Head of Payments, J.P. Morgan : « L’annonce d’aujourd’hui marque un moment critique pour l’évolution de notre entreprise. L’amélioration de la capacité des consommateurs à payer avec leur mode de paiement de prédilection s’inscrit dans notre approche globale axée sur le client visant à simplifier l’acceptation des paiements omnicanaux pour les commerçants. Alors que les besoins de paiement des consommateurs continuent d’évoluer rapidement, il s’agit d’une véritable démonstration de notre capacité à innover à grande échelle pour soutenir nos commerçants clients dans cette transformation. »

Sephora est le premier client de J.P. Morgan Payments à proposer le service Tap to Pay sur iPhone, qui est actuellement déployé dans tous ses boutiques aux États-Unis. Avec Tap to Pay sur iPhone, les Conseillers/ères beauté de Sephora peuvent accepter les cartes de crédit et de débit sans contact, Apple Pay et d’autres portefeuilles numériques n’importe où dans la boutique, simplement en utilisant leur iPhone et l’application Point of Sale. Aucun équipement supplémentaire n'est nécessaire, quel que soit le montant d’achat. Tap to Pay sur iPhone est un élément essentiel de la stratégie de produits pour tenir l’engagement de J.P. Morgan Payments à offrir des expériences de paiement et de transaction transparentes pour les entreprises et les consommateurs.

« Nous sommes ravis de nous associer à J.P. Morgan Payments pour proposer Tap to Pay sur iPhone et continuer à apporter des solutions de paiement innovantes à l'expérience d’achat Sephora », déclare Stefan Jensen, vice-président, trésorier, Sephora. « Sephora évolue avec un état d’esprit axé sur le client, et son objectif est de fournir une expérience d’achat raffinée, quelle que soit la méthode choisie par sa communauté. Tap to Pay sur iPhone permet à nos Conseillers/ères beauté d’effectuer facilement des transactions sans contact avec un iPhone, partout dans la boutique. Tout le monde est gagnant : nos clients obtiennent une transaction transparente et sécurisée sans attendre dans une longue file d’attente, et nos Conseillers/ères beauté ont plus de liberté pour établir des liens personnalisés avec nos acheteurs. »

L’offre Tap To Pay sur iPhone de J.P. Morgan Payments permettra aux clients d’accepter des paiements à partir de cartes de crédit sans contact, de cartes de débit et de portefeuilles numériques compatibles NFC disponibles sur smartphones et montres connectées.

Max Neukirchen, Global Head of Payments & Commerce Solutions, J.P. Morgan Payments : « Donner aux consommateurs la possibilité de payer en toute simplicité de smartphone à smartphone est une évolution très prometteuse. Cette solution signifie que nos commerçants n’ont plus à se préoccuper de certains pain points, comme la connectivité Bluetooth du lecteur de carte, la recharge du terminal ou la saisie manuelle des informations de la carte. Cette solution fournira une expérience de paiement véritablement flexible, idéale aussi bien pour les commerçants que pour les clients. »

Tap to Pay sur iPhone est simple comme bonjour pour l'utilisateur. L’employé sélectionne Tap to Pay sur iPhone, et le client positionne sa carte sans contact ou son appareil mobile sur l’iPhone de l’employé pour effectuer le paiement.

J.P. Morgan Payments déploiera la solution Tap to Pay sur iPhone aux commerçants américains durant l'année prochaine, y compris les PME.

J.P. Morgan’s Corporate & Investment Bank est un chef de file mondial des services bancaires, des marchés et des valeurs mobilières. Les entreprises, les gouvernements et les institutions les plus importantes du monde nous font confiance dans plus de 100 pays. Avec 30,4 billions de dollars d’actifs en conservation et 647,5 milliards de dollars en dépôts, la Corporate & Investment Bank fournit des conseils stratégiques, lève des capitaux, gère les risques et fournit des liquidités sur les marchés du monde entier. De plus amples informations sur J.P. Morgan sont disponibles sur www.jpmorgan.com.

Depuis ses débuts en Amérique du Nord il y a 25 ans, Sephora est un chef de file en retail omnicanal de prestige avec pour mission de créer une expérience d'achat de produits de beauté attrayante et d’inspirer l’intrépidité. Dans le but de fournir un support de shopping objectif et une expérience personnalisée, Sephora invite les clients à découvrir des milliers de produits de plus de 360 marques soigneusement choisies, à découvrir ses offres en ligne et via son application mobile, à profiter des services Beauty Studio et à interagir avec des Conseillers/ères beauté dans plus de 600 magasins à travers les Amériques. Et avec ses nouveaux partenariats stratégiques à long terme comme Zappos.com et Kohl’s, les clients ont des moyens illimités d’accéder à la beauté, quel que soit leur emplacement ou leurs préférences d’achat. Les clients bénéficient gratuitement du programme Beauty Insider et de l'accès à la communauté numérique, qui contribue à optimiser l’expérience client de Sephora.

Défenseur de la diversité, de l’inclusion et de l’autonomisation, Sephora est guidé par des valeurs pérennes. En 2019, Sephora a annoncé son nouveau slogan « We Belong to Something Beautiful », qui renforce son engagement à promouvoir le sentiment d’appartenance de tous les clients et employés et à avoir une vision plus inclusive du commerce de détail aux Amériques. Sephora continue de redonner aux communautés et de faire progresser l’inclusion dans le secteur grâce à son programme d’impact social et d’équité, Sephora DE&I Heart Journey.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.sephora.com/about-us et suivez @Sephora sur les réseaux sociaux. Pour les demandes des médias, les précédents communiqués, le dossier de presse et plus encore, veuillez visiter notre Sephora Newsroom ou nous contacter par email à l'adresse ExternalComms@Sephora.com.

