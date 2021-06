J.P. Morgan a annoncé avoir déployé plus de 4,3 millions d’euros pour impartir aux jeunes et aux chômeurs de longue durée des communautés vulnérables de Paris, les compétences nécessaires pour des carrières stables et bien rémunérées. S’appuyant sur l’investissement existant de la société dans l’avenir du travail et dans le cadre de son engagement de 30 millions de dollars pour le Grand Paris, la banque américaine offrira à ces communautés des opportunités d’acquérir des compétences qui les prépareront mieux aux emplois de l’économie actuelle, en voie de changement important.



L'annonce est faite en amont de l'inauguration des nouveaux bureaux de J.P. Morgan à Paris le mardi 29 juin par le Président de la République, Emmanuel Macron, en présence du Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance,. Bruno Le Maire. Cette inauguration aura lieu au lendemain du Sommet Choose France à Versailles en présence du Chairman et CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon. 140 employés arrivent Paris suite au Brexit



Le nouvel investissement de 4,3 millions d'euros de J.P. Morgan se concentrera sur les apprentissages; l'amélioration des compétences numériques et l'amélioration des compétences des chômeurs de longue durée.