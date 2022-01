JPMorgan : Berenberg reste négatif sur le dossier

Berenberg a confirmé sa recommandation Vendre et son objectif de cours de 125 dollars sur JPMorgan après l’annonce des résultats trimestriels. « La stratégie de JPMorgan visant à investir pour l'avenir est appropriée et bien intentionnée. Cependant, cela crée un contexte difficile pour l'exercice 2022, étant donné que nous prévoyons des revenus stables en glissement annuel. De plus, malgré ces investissements, nous pensons que les risques pour les revenus de JPMorgan sont orientés à la baisse », explique le broker.



Ce dernier a réduit de ses estimations de profits de 6% à 7% afin de prendre en compte la hausse des investissements.



" À l'instar de ses pairs, les revenus de la banque de financement et d'investissement de JPMorgan ont été exceptionnellement élevés au cours des deux dernières années ", rappelle l'analyste.



" Bien que le pipeline de la banque d'investissement reste solide, les comparaisons en glissement annuel deviennent de plus en plus difficiles au-delà du premier trimestre 2022. En outre, nous pensons que les revenus du trading vont continuer à se normaliser ", prévient-il.



Berenberg souligne enfin que la possibilité d'une réduction du consensus de revenus n'est pas prise en compte dans la valorisation, JPMorgan s'échangeant avec une prime de 15% par rapport à ses pairs.