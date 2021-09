JPMorgan Chase : Chase fait son entrée au Royaume-Uni pour offrir aux consommateurs une expérience bancaire simple et enrichissante

JPMorgan Chase a lancé aujourd’hui sa nouvelle banque numérique au Royaume-Uni, sous la marque Chase. Chase, la plus importante banque grand public des États-Unis, propose un large éventail de services financiers à plus de 60 millions de ménages américains.

Les nouveaux clients peuvent s’enregistrer sur le site chase.co.uk. Ils sont ensuite invités à télécharger l’appli Chase. L’ouverture d’un compte courant ne prend que quelques minutes via cette application simple et intuitive. Le compte offre une gamme de fonctionnalités visant à aider les clients à gérer leur budget, leur argent, leurs dépenses et à faire des économies. L’équipe britannique d’assistance à la clientèle sera un élément essentiel de l’expérience client de Chase. Quelques clics sur l’appli Chase et le client est relié à un spécialiste – 24 heures/24 et 7 jours/7.

Sanoke Viswanathan, directeur général de la banque, a déclaré: «Nous offrons aux résidents britanniques l’occasion d’expérimenter Chase pour la première fois en ouvrant un compte courant basé sur la simplicité, un programme de récompense rapide et pratique et un service à la clientèle exceptionnel.»

Le compte courant Chase sera lancé avec un programme de récompense offrant pendant 12 mois une remise de 1% sur toutes les dépenses éligibles réglées par carte de débit*. Cette offre a été élaborée sur la base des habitudes de dépenses des consommateurs britanniques réglées par carte de débit, de manière à garantir que tous les clients puissent bénéficier de récompenses sur de nombreux achats qu’ils effectuent déjà tous les jours, y compris, mais sans s’y limiter, l’épicerie, les voyages, les repas, les divertissements, la mode, les articles ménagers et l’électronique, ainsi que les vols et les vacances.

Il n’y a aucun frais d’ouverture de compte et le programme de récompense démarre immédiatement. Les clients recevront les remises en argent sans nécessité de changer de fournisseur de services bancaires, de s’engager à maintenir un solde minimum sur leur compte ou de mettre en place des prélèvements automatiques. La remise de 1% est payable lorsque le client utilise sa carte de débit Chase en présentiel ou en ligne et elle sera disponible chez les détaillants nationaux et étrangers.

En plus de ce programme de récompense simple et direct, Chase propose également:

des comptes courants supplémentaires personnalisés pour simplifier la gestion de l’argent: configurables en quelques secondes via l’appli Chase, ces comptes sont conçus pour aider les clients à gérer leur budget, mettre de l’argent de côté, économiser et dépenser de la manière la plus appropriée à leur cas. Un seul et unique numéro est attribué à chaque compte Chase et la carte de débit Chase peut y être liée instantanément, de sorte que les clients peuvent l’utiliser à tout moment à partir du compte de leur choix.

5% d’intérêt sur les arrondis, pendant 12 mois: les clients peuvent épargner en arrondissant le montant de leurs achats par carte de débit à la livre sterling supérieure et en déposant cette petite différence sur un compte distinct qui sera rémunéré au taux de 5%** pendant 12 mois. Des informations seront envoyées à tous les clients au cours des prochaines semaines.

la gratuité de l’utilisation de la carte de débit à l’étranger: Chase ne facturera aucuns frais à ses clients lorsqu’ils utiliseront leur carte en voyage, y compris lors des retraits d’espèces aux distributeurs à l’étranger.

une carte de débit sans numéro: les détails de l’identification de la carte sont stockés sur l’appli Chase et protégés par un nom d’utilisateur, ce qui élimine tout risque divulgation des données du compte s’ils perdent leur carte physique. Les clients peuvent ensuite continuer à utiliser leur carte Chase via leur portefeuille numérique. La carte de débit est faite de plastique recyclé (PVCr) et l’ensemble de l’emballage de la carte est fabriqué à partir de matériaux recyclés, le tout étant intégralement recyclable.

«Nous avons longuement discuté avec des consommateurs de tout le Royaume-Uni. Donc nous savons que ce que veulent les gens, c’est de la valeur ajoutée combinée à une excellente expérience offerte par une banque de confiance. Grâce à la remise sur chaque dépense quotidienne réglée par carte de débit et à l’intérêt d’encouragement aux arrondis, nous pouvons aider les clients à économiser sur les articles qu’ils achètent déjà chaque jour», a déclaré M. Viswanathan.

Chase prévoit d’introduire à l’avenir une vaste gamme de produits bancaires, notamment de nouvelles fonctionnalités de compte courant, des comptes d’épargne et d’investissement et des produits de crédit.

*Sauf exceptions – voir les Conditions générales à l’adresse chase.co.uk

**5% TAE (4,89% brut, variable)

À propos de Chase au Royaume-Uni

Chase est la branche commerciale et grand public de JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM), un chef de file international des services financiers totalisant 3 700 milliards USD d’actifs et d’opérations à l’échelle mondiale.

Basé dans le quartier de Canary Wharf à Londres, le nouveau service britannique vise spécifiquement à répondre aux besoins des clients du pays. Il offrira une gamme de produits et services bancaires, en premier lieu des comptes courants. Au Royaume-Uni, Chase est le nom commercial de J.P. Morgan Europe Limited. J.P. Morgan Europe Limited est agréé par la Prudential Regulation Authority et réglementé par la Financial Conduct Authority et par la Prudential Regulation Authority. Pour plus d’informations, visiter le site chase.co.uk.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210921005654/fr/