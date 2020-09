JPMorgan Chase demande à certains responsables de revenir au bureau

New York (awp/afp) - La plus grande banque américaine, JPMorgan Chase, a demandé aux responsables de ses divisions de courtage et de ventes encore en télétravail de revenir au bureau d'ici le 21 septembre, a indiqué jeudi une source proche du dossier.

Le message a été passé mercredi lors de conférences téléphoniques avec les chefs d'équipe de ces divisions, dont beaucoup sont dans les faits déjà retournés dans les locaux de l'établissement, a ajouté cette source auprès de l'AFP.

Jamie Dimon lui-même, le patron de JPMorgan Chase, a passé la majeure partie de l'été dans les bureaux.

La requête de la banque s'adresse aux responsables de ces divisions, et non à tous les employés.

Par ailleurs, JPMorgan prévoit d'être flexible avec les personnes devant gérer des problèmes de gardes d'enfant, nombre d'écoles ayant choisi en cette rentrée de proposer tout ou une partie des cours en ligne, et celles étant plus exposées au Covid-19 en raison de problèmes de santé.

JPMorgan prévoit aussi de s'adapter aux conditions de chaque ville dans laquelle elle est présente.

La banque estime que la présence de ces employés au bureau permet de créer un environnement de travail plus soudé et est importante pour la formation des nouveaux arrivés.

Contacté par l'AFP, l'établissement n'a pas souhaité commenter ces informations, révélées dans un premier temps par le Wall Street Journal.

Les activités de JPMorgan, comme la plupart des grands établissements financiers de Wall Street, avaient été lourdement chahutées en début d'année, quand la pandémie a commencé à se propager à grande échelle à New York.

De nombreux salariés ont opté pour le télétravail quand d'autres ont été délocalisés sur des sites de secours.

Cela n'a pas empêché le géant de Wall Street de dégager un chiffre d'affaires record au deuxième trimestre grâce notamment aux activités de courtage et de banque d'investissement.

afp/lk