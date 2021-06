JPMorgan Chase : J.P. MORGAN INVESTIT À PARIS 4,3 MILLIONS D'EUROS DANS LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES POUR LES JEUNES ET LES CHÔMEURS DE LONGUE DURÉE

Aujourd’hui, J.P. Morgan a déployé plus de 4,3 millions d’euros pour impartir aux jeunes et aux chômeurs de longue durée des communautés vulnérables de Paris, les compétences nécessaires pour des carrières stables et bien rémunérées. S’appuyant sur l’investissement existant de la société dans l’avenir du travail et dans le cadre de son engagement de 30 millions USD pour le Grand Paris, J.P. Morgan offrira à ces communautés des opportunités d’acquérir des compétences qui les prépareront mieux aux emplois de l’économie actuelle, en voie de changement important.

L'annonce est faite en amont de l'inauguration des nouveaux bureaux de J.P. Morgan à Paris le mardi 29 juin par le Président de la République, M. Emmanuel Macron, en présence du Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, M. Bruno Le Maire. Cette inauguration aura lieu au lendemain du Sommet Choose France à Versailles en présence du Chairman et CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon.

La crise de la COVID-19 a touché de manière conséquente les communautés défavorisées comme celles de Seine-Saint-Denis. Dans le cadre des efforts de JPMorgan Chase visant à soutenir les solutions collectives qui contribuent à une reprise inclusive, ce nouvel engagement aide à préparer la réussite de personnes qui en ont le plus besoin dans les secteurs axés sur le numérique, ainsi que ceux qui soutiennent des projets d’infrastructure majeurs.

Viswas Raghavan, PDG de la région EMEA pour J.P. Morgan, a déclaré : « La COVID-19 menace de laisser derrière nous les personnes des communautés à faible revenu et à taux de chômage élevé qui ont déjà été confrontées à des entraves à l’emploi. L’accès à des emplois gratifiants et stables est une première étape essentielle pour surmonter ces obstacles à une reprise inclusive. »

Le nouvel investissement de 4,3 millions d’euros de J.P. Morgan se concentrera sur :

Les apprentissages : faire bénéficier les jeunes venus de milieux à faible revenu de stages qui leur permettront d’apprendre sur le tas. En collaboration avec des organisations telles que Sport dans la Ville, Fondation Mozaïk et JobIRL , J.P. Morgan aidera les jeunes de la Seine-Saint-Denis à faire leurs premiers pas vers des carrières stables grâce à des apprentissages et à d’autres formations et stages qui les aideront à accroître leur employabilité.

L’amélioration des compétences numériques : soutenir les jeunes, confrontés à des niveaux de chômage sans précédent, par le biais des compétences numériques nécessaires à l’économie du futur. Conformément au programme de compétences numériques du gouvernement, J.P. Morgan va s’associer à des organisations telles que Konexio et E2C pour soutenir les efforts de formation numérique destinés aux jeunes.

L’amélioration des compétences des chômeurs de longue durée : permettre aux chômeurs de longue durée d’acquérir les compétences nécessaires pour être compétitifs et faire à nouveau partie de la population active. En travaillant avec des organisations telles que ARES, Moulinot et WeTechCare , J.P. Morgan aidera à former et ensuite à employer des personnes qui ont été sans travail pendant une période prolongée. Ces efforts allieront l’amélioration des compétences numériques et en gestion financière à l’expérience pratique afin de développer des compétences à la demande pour les secteurs porteurs du marché du travail, y compris le secteur de l’économie verte.

Expansion à Paris

L’investissement continu de J.P. Morgan dans la communauté locale intervient à un moment où l’entreprise a déplacé près de 140 employés à Paris, dans le cadre de sa stratégie post-Brexit à l’échelle européenne. D'ici la fin de l’année 2021, ce sont au total 440 personnes qui auront rejoint le bureau de Paris, dont plusieurs embauches locales. Les collègues qui ont effectué le déplacement jusqu’à présent sont issus de 32 nationalités à tous les niveaux de la hiérarchie, et travaillent principalement dans la vente et le trading.

Beaucoup de ces nouveaux employés à Paris travailleront dans ce nouveau bâtiment, un immeuble de sept étages capable d’accueillir jusqu’à 450 personnes. Il est situé au 21 Place du Marché Saint-Honoré, au cœur du 1er arrondissement de Paris, et est adjacent à son siège français de l’Hôtel de la Fare au 14 Place Vendôme. A la fin de l’année 2022, les bureaux de J.P. Morgan à Paris accueilleront 800 personnes au total.

Kyril Courboin, PDG de J.P. Morgan France, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir davantage de nos collègues nous rejoindre à Paris, pour travailler dans l’un des bureaux les plus diversifiés et dynamiques que nous ayons à l’échelle mondiale. La ville de Paris leur a été très accueillante, et beaucoup d’entre eux ont déjà commenté la belle qualité de vie ici. »

Le bâtiment qui sera inauguré dispose d’équipements comprenant une cafétéria, 15 salles de réunion et un espace pour 100 vélos. Conformément à l’engagement de l’entreprise en faveur de la neutralité carbone opérationnelle, le bâtiment est connecté au réseau de froid urbain de la ville de Paris, qui utilise l’énergie géothermique.

À propos de JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase & Co. (NYSE : JPM) est une société mondiale de services financiers de premier plan avec 3 700 milliards de dollars US d’actifs et des opérations dans le monde entier. La société est un chef de file dans les services bancaires d’investissement et les services financiers pour les particuliers et les petites entreprises, les services bancaires commerciaux, le traitement des transactions financières et la gestion d’actifs. Composante de l’indice Dow Jones Industrial Average, JPMorgan Chase & Co. compte des millions de clients aux États-Unis et de nombreux clients professionnels, institutionnels et publics parmi les plus prestigieux au monde sous ses marques J.P. Morgan et Chase. Des informations sur JPMorgan Chase & Co. sont disponibles sur www.jpmorganchase.com.

À propos de J.P. Morgan à Paris

J.P. Morgan a été la première banque étrangère à s’installer en France en 1868. Aujourd’hui, la banque offre des services dans les secteurs de la banque d’affaires et d’investissement, de la banque privée et de la gestion d’actifs. La société a également récemment lancé une nouvelle branche d’activité de la banque commerciale internationale dédiée au service des sociétés à capitalisation moyenne soutenues par plusieurs banquiers nouvellement embauchés à Paris.

Afin d’élargir l’accès aux opportunités pour les résidents et les entrepreneurs en Seine-Saint-Denis et dans d’autres communautés en proie à la pauvreté et au chômage, J.P. Morgan investit 30 millions USD sur cinq ans dans le Grand Paris dans le cadre de son programme AdvancingCities et met à profit les leçons tirées d’autres investissements qu’elle a réalisés à Detroit, Chicago et Washington, D.C.

À ce jour, J.P. Morgan a déployé 14 millions USD sur l’engagement total de 30 millions USD, qui ont permis à plus de 11 000 personnes d’accéder à des programmes de sensibilisation et de préparation au monde du travail, 523 personnes participant à des programmes de formation pratique et de développement des compétences, 5 636 micro-entrepreneurs étant aidés durant la pandémie de COVID-19 et 260 petites entreprises bénéficiant de fonds, de mentorat et de conseils techniques.

J.P. Morgan travaille en étroite collaboration avec des organisations à but non lucratif locales, le gouvernement et des chefs d’entreprise pour soutenir la croissance des petites entreprises et les initiatives de développement de la main-d’œuvre locale. L’entreprise a signé l’accord de la coalition d’entreprises au service de la croissance inclusive (Business for Inclusive Growth, B4IG), à l’initiative du président Macron, dans le cadre du G7 2019 à Biarritz.

