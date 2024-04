JPMorgan Chase a intenté jeudi un procès à la banque publique russe VTB pour mettre fin à ses efforts visant à récupérer 439,5 millions de dollars sur un compte bloqué après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions imposées à VTB.

Dans une plainte déposée au tribunal fédéral de Manhattan, JPMorgan a déclaré que VTB avait intenté une action en justice mercredi en Russie pour récupérer l'argent en "violation flagrante" de son accord pour que les litiges soient traités à New York.

La plus grande banque américaine a déclaré que la loi américaine lui interdisait de débloquer les 439,5 millions de dollars, et que VTB, la deuxième banque russe, essaierait de saisir ses actifs à l'étranger si elle obtenait gain de cause dans l'action en justice intentée en Russie.

"Ainsi, JPMorgan est immédiatement confrontée à un certain jugement russe exposant ses actifs à la saisie, sans recours rapide ou assuré, simplement parce qu'elle respecte, comme elle le doit, la loi américaine", ont déclaré les avocats de JPMorgan.

VTB n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires envoyées par courriel.

Ce litige vient s'ajouter aux pressions auxquelles est confrontée VTB, qui a été ajoutée à la liste des sanctions du département du Trésor américain en février 2022, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

En février, les procureurs américains ont accusé le directeur général de VTB, Andrey Kostin, de violations des sanctions pénales liées à deux yachts qu'il possédait et à une maison de luxe à Aspen, dans le Colorado, qu'il a vendue.

M. Kostin fait l'objet de sanctions américaines depuis 2018.

JPMorgan a déclaré que VTB avait ouvert son compte de correspondant en 2008 pour traiter des transactions en dollars américains par l'intermédiaire du système financier américain. Elle demande une injonction interdisant le procès de VTB, la jugeant nécessaire pour éviter "un préjudice certain et irréparable", et exigeant que VTB honore son accord de compte.

VTB a poursuivi JPMorgan devant le tribunal d'arbitrage de la ville de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad après avoir envoyé des lettres en février et en mars pour demander la restitution des fonds bloqués, comme le montrent les archives du tribunal.

L'affaire est JPMorgan Chase Bank NA contre VTB Bank PJSC, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 24-02924.