JPMorgan Chase : rachète une société de premier plan dans les secteurs des voyages et de la fidélisation

JPMorgan Chase s’apprête à transformer ses capacités de bout en bout dans le secteur des voyages en rachetant la plateforme technologique moderne et évolutive de cxLoyalty

JPMorgan Chase & Co. (NYSE : JPM) et cxLoyalty Group Holdings ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord dans le cadre duquel JPMorgan Chase rachètera l’activité Global Loyalty de cxLoyalty Group Holdings. L'accord comprend les plateformes technologiques de premier plan de cxLoyalty, son agence de voyages à service complet, ainsi que ses activités cartes-cadeaux, produits et banque de points.

« Cet investissement démontre notre engagement à offrir des avantages exceptionnels relatifs aux voyages, à grande échelle, à notre clientèle importante et en croissance rapide. Les personnes dans le monde entier souhaitent à nouveau partir en vacances et en voyage et cela deviendra, espérons-le, une réalité pour nombre d’entre elles dans un avenir proche. Le rachat des activités voyages et fidélisation de cxLoyalty permettra d’offrir des expériences enrichies à nos millions de clients Chase dès qu’ils seront prêts, confortables et confiants pour voyager », a déclaré Marianne Lake, PDG de la division Consumer Lending chez JPMorgan Chase.

cxLoyalty est un grand spécialiste des solutions technologiques et pour la gestion de programmes de fidélité, fort de plus de 40 ans d’expérience. Son expertise dans la conception, l’administration et l’exécution de programmes de fidélité complète la réputation de JPMorgan Chase dans la fourniture aux clients d’une valeur élevée et différentiée. L’accord devrait accélérer la solide base construite dans la fidélisation, y compris pour la plateforme Ultimate Rewards de Chase et les clients actuels de cxLoyalty, afin de permettre un parcours client de bout-en-bout plus global dans les voyages et ce, pour tous les clients. La marque cxLoyalty et les relations client existantes continueront d’être dirigées par Todd Siegel, PDG du groupe cxLoyalty.

« JPMorgan Chase est le bon partenaire pour poursuivre les investissements dans notre activité leader dans la fidélisation », a expliqué Todd Siegel, PDG de cxLoyalty. « Ce partenariat nous permet de renforcer et d’étendre nos solutions technologiques, nos contenus sous forme d’avantages et notre expérience client personnalisée de calibre mondial au profit de nos clients faisant partie du Fortune 500 et de leurs millions de clients dans le monde entier. »

Mme Lake a ajouté : « Nous accueillons M. Siegel et cxLoyalty chez JPMorgan Chase, et nous réjouissons à l’idée de créer davantage de valeur pour nos clients communs. »

Les clients de JPMorgan Chase détenteurs d'une carte de crédit continueront d’utiliser Ultimate Rewards comme d’habitude et, petit à petit, auront accès à des expériences de voyage enrichies.

À propos de JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase & Co. (NYSE : JPM) est un chef de file international des services financiers, avec des actifs totalisant 3 200 milliards de dollars et des opérations dans le monde entier. La société est un chef de file dans les domaines de la banque d'investissement, des services financiers pour les particuliers et les petites entreprises, des banques commerciales, du traitement des transactions financières et de la gestion d'actifs. Faisant partie de l'indice Dow Jones Industrial Average, JPMorgan Chase & Co. propose ses services à des millions de particuliers aux États-Unis et, à l'échelle mondiale, à un grand nombre d'entreprises connues et de clients institutionnels et gouvernementaux, sous ses marques J.P. Morgan et Chase. Pour obtenir des informations à propos de JPMorgan Chase & Co., veuillez consulter le site www.jpmorganchase.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201228005262/fr/