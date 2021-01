JPMorgan Chase : s'apprête à lancer des services de banque de détail numérique au Royaume-Uni

La nouvelle entité bancaire numérique utilise la marque Chase, avec son siège à Londres et un centre de contact à Édimbourg.

L'entité a déjà créé plus de 400 emplois au Royaume-Uni et projette de recruter de nouveaux talents au fur et à mesure de sa croissance.

Le lancement des services bancaires au consommateur renforcera l'engagement de JPMorgan Chase au Royaume-Uni et auprès des communautés.

JPMorgan Chase (NYSE: JPM) annonce aujourd'hui de nouvelles options bancaires aux consommateurs britanniques dans le cadre du lancement d'une banque de détail numérique dans les mois à venir. Sous l'enseigne Chase, la banque proposera des produits et services sur mesure pour répondre aux besoins des clients au Royaume-Uni, fournis par l'entremise d'une application mobile innovante.

"Nous lançons Chase au Royaume-Uni car nous voulons apporter un nouveau choix bancaire aux particuliers, qui leur permettra de bénéficier d'une expérience bancaire simple et exceptionnelle, s'appuyant sur les solides capacités de JPMorgan Chase", déclare Gordon Smith, PDG, Consumer & Community Banking, et co-président, JPMorgan Chase. "Le Royaume-Uni est un marché de banque de détail dynamique et hautement concurrentiel. C'est pour cette raison que nous avons entièrement pensé notre banque pour répondre spécifiquement aux besoins des particuliers britanniques."

Sanoke Viswanathan a été nommé PDG de la banque numérique. Il occupait précédemment le poste de responsable administratif et chef de la stratégie de J.P. Morgan’s Corporate & Investment Bank.

La banque numérique est basée à Canary Wharf, Londres, et ses clients bénéficieront d'un centre de contact dédié à Édimbourg. L'activité a déjà créé 400 emplois au Royaume-Uni, a projette de recruter de nouveaux talents. Une filiale de JPMorgan Chase basée au Royaume-Uni est homologuée pour exploiter l'activité. Ses activités sont réglementées par la Prudential Regulation Authority et la Financial Conduct Authority.

Chase a l'occasion unique de changer la donne pour les consommateurs britanniques, en associant la garantie d'une banque éprouvée à une expérience client optimale. La banque projette d'offrir un éventail de produits, à commencer par une nouvelle approche pour les comptes courants. Le centre de contact client de Chase jouera un rôle central dans la proposition de valeur, fournissant un service personnalisé et facile d'accès en continu. L'offre fait actuellement l'objet d'un projet pilote en phase de tests internes, avant d'être lancée publiquement.

"Notre décision de lancer une banque de détail numérique au Royaume-Uni représente un cap important et l'occasion de présenter pour la première fois aux consommateurs britanniques nos produits de détail", déclare Daniel Pinto, co-président de JPMorgan Chase, en poste à Londres. "Cette nouvelle initiative témoigne de notre engagement dans un pays où nos racines sont profondes, avec des milliers d'employés et des bureaux ouverts depuis plus de 160 ans."

Au moment d'envisager son entrée sur le marché britannique, la société a réalisé des recherches approfondies pour identifier les domaines dans lesquels elle pourrait avoir un impact positif sur les consommateurs et répondre à leurs attentes. Même si la banque numérique est devenue une activité généraliste, la banque a déterminé que la stabilité et la fiabilité du fournisseur de services bancaires restent un élément clé pour les consommateurs.

Aux États-Unis, Chase est une des plus grandes banques de détail au service de près de la moitié des ménages du pays, dont 55 millions de clients numériquement actifs. La société propose un large éventail de produits bancaires de détail et se classe en tête dans divers secteurs, notamment la collecte de dépôts, la banque numérique et l'émission de cartes de crédit.

