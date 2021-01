JPMorgan Chase : soutenu par un relèvement de broker

JPMorgan Chase s'adjuge 4% à Wall Street, soutenu par Jefferies qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 110 à 152 dollars, dans une note consacrée à toute une série de valeurs bancaires américaines.



'Même après la 'vague bleue', nous pensons que les PE (ratio cours sur BPA) relatifs des banques restent attrayants et qu'il existe des arguments en faveur d'une expansion absolue des PE', estime le broker à propos du secteur.



'La croissance des revenus reste un point douloureux, mais des taux longs plus élevés et un éventuel retour de la croissance des prêts pourraient se joindre à une forte augmentation des dépôts, à un meilleur contrôle des coûts et à un redémarrage des rachats', poursuit-il.



