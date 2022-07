JPMorgan Chase : suspension des rachats d'actions

En marge de la publication de ses résultats trimestriels, JPMorgan Chase fait part d'une suspension temporaire de son programme de rachats d'actions pour 30 milliards de dollars, annoncé il y a trois mois et dont la mise en oeuvre a démarré début mai.



'Du fait des tests de résistance récents et de la surcharge G-SIB (banques systémiques mondiales) déjà programmée, nous allons nous constituer du capital et continuer de gérer efficacement et activement nos actifs pondérés du risque', explique le PDG Jamie Dimon.



'Dans le but de répondre rapidement à ces besoins, nous avons suspendu temporairement nos rachats d'actions, ce qui nous donnera une flexibilité maximale pour mieux servir nos clients à travers un large éventail d'environnements économiques', poursuit-il.



