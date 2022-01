JPMorgan-Le bénéfice recule au T4, l'activité de trading a faibli

14 janvier (Reuters) - JPMorgan Chase & Co a fait état vendredi d'une baisse de ses bénéfices au quatrième trimestre, liée à la faiblesse de son activité de trading qui n'a pu être compensée par le dynamisme de la banque d'investissement grâce à la forte activité dans les fusions-acquisitions.

La plus grande banque américaine par le nombre de ses actifs a enregistré un bénéfice de 10,4 milliards de dollars (9,08 milliards d'euros), soit 3,33 dollars par action, au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 12,1 milliards de dollars, soit 3,79 dollars par action, un an plus tôt.

Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice trimestriel de 3,01 dollars par action, selon Refinitiv.

A New-York, l'action JPMorgan reculait de plus de 3% dans les transactions en avant-Bourse.

(Reportage Anirban Sen à Bangalore et Matt Scuffham à New York; version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)