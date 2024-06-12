* TROY ROHRBAUGH, CO-DIRECTEUR DE LA BANQUE COMMERCIALE ET D'INVESTISSEMENT DE JPMORGAN, DÉCLARE QUE LA CROISSANCE DE LA PART DE MARCHÉ DANS LE TRADING SERA PLUS LENTE À L'AVENIR.
* LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL NE DEVRAIT PAS RÉDUIRE LES TAUX D'INTÉRÊT ET LES RÉDUCTIONS DE TAUX DEVRAIENT ÊTRE RETARDÉES AU-DELÀ DES ATTENTES DU MARCHÉ, SELON M. ROHRBAUGH, CADRE DE JPMORGAN
* LE REVENU DE TRADING AU DEUXIÈME TRIMESTRE EST LÉGÈREMENT SUPÉRIEUR AUX PRÉVISIONS DE CROISSANCE MOYENNE À UN CHIFFRE.
* JPMORGAN ROHRBAUGH déclare que les revenus de la banque d'investissement pourraient augmenter de 25 à 30 % par rapport à l'année précédente au cours du deuxième trimestre :