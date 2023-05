JPMorgan affirme qu'une ancienne première dame des Îles Vierges américaines a cherché à obtenir des visas pour les victimes de Jeffrey Epstein

La plus grande banque américaine a également pointé du doigt le gouverneur Albert Bryan comme faisant partie des fonctionnaires qui ont entretenu des "liens étroits" avec Epstein, affirmant qu'en 2018, il a organisé des dons d'Epstein à des écoles et à des petites ligues.

JPMorgan a formulé ces accusations dans un document déposé devant le tribunal fédéral de Manhattan, où les îles Vierges américaines veulent que la banque soit tenue responsable dans un procès civil pour avoir gardé Epstein comme client de 1998 à 2013, les cinq dernières années après qu'il a plaidé coupable de prostitution.

La banque new-yorkaise a rétorqué que le territoire avait les "mains sales" pour avoir protégé Epstein, décédé en 2019, et lui avoir accordé des millions de dollars d'avantages fiscaux en échange de son "argent, ses conseils, son influence et ses faveurs".

Un porte-parole du bureau du procureur général des îles Vierges américaines a qualifié ces nouvelles accusations de "tentative évidente de rejeter la faute", répétant une déclaration antérieure. Le bureau de M. Bryan n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le dossier déposé jeudi était partiellement expurgé, mais il l'était moins qu'une version déposée mardi.

JPMorgan fait également l'objet d'une proposition de recours collectif de la part de femmes qui affirment qu'Epstein les a agressées sexuellement et que la banque aurait dû couper les ponts avec lui plus tôt.

Epstein, 66 ans, est mort dans une cellule de prison de Manhattan en août 2019 alors qu'il attendait son procès pour trafic sexuel.

Le médecin légiste de la ville a qualifié la mort d'Epstein de suicide. L'ancienne petite amie d'Epstein, Ghislaine Maxwell, fait appel de sa condamnation et de sa peine de 20 ans de prison pour avoir aidé à ses abus sexuels.

La plupart des nouvelles accusations de JPMorgan concernent Cécile de Jongh, dont le mari, John de Jongh, a été gouverneur de 2007 à 2015.

La banque a qualifié l'ancienne première dame de "principale voie de diffusion de l'argent et de l'influence d'Epstein au sein du gouvernement des îles Vierges américaines" et de "partenaire prêt" dans son désir d'exploiter les jeunes femmes.

Les demandes de commentaires par courriel de Cecile et John de Jongh n'ont pas été immédiatement prises en compte. Ni l'un ni l'autre n'est partie au litige.

La banque a déclaré que Mme de Jongh avait organisé une rencontre entre M. Epstein et un avocat local spécialisé dans les questions d'immigration afin d'aider une femme à obtenir un visa, et qu'elle avait demandé à une université locale si trois femmes pouvaient s'y inscrire afin d'obtenir des visas d'étudiant.

JPMorgan a également déclaré que Mme de Jongh a géré les entreprises locales d'Epstein pendant le mandat de gouverneur de son mari, Epstein payant les frais de scolarité de leurs enfants, et qu'elle a travaillé avec Epstein en 2011 lorsque les îles Vierges américaines élaboraient de nouvelles lois sur les délinquants sexuels.

"Il a travaillé avec Epstein en 2011 lorsque les îles Vierges américaines ont rédigé de nouvelles lois sur les délinquants sexuels.

Le directeur général de la banque, Jamie Dimon, qui n'est pas un accusé, devrait témoigner sous serment lors d'une déposition vendredi. M. Bryan doit quant à lui déposer le 6 juin.

JPMorgan poursuit séparément Jes Staley, un ancien ami d'Epstein qui a dirigé son activité de gestion d'actifs, afin qu'il couvre les pertes qu'elle pourrait subir dans les deux autres procès.

L'affaire est la suivante : Government of the U.S. Virgin Islands v. JPMorgan Chase Bank NA, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 22-10904.