JPMorgan confirme qu'elle financera le projet européen de Superligue

MANCHESTER, Angleterre (Reuters) - La banque d'affaires JPMorgan a confirmé lundi des informations de presse qui rapportaient dimanche qu'elle financerait le projet de Super Ligue porté par une douzaine de grands clubs européens de football.

Ce projet, officialisé dans la nuit de dimanche à lundi, prévoit de lancer la saison inaugurale de la compétition "dès que possible" et le versement d'une enveloppe de 3,5 milliards d'euros pour contribuer aux projets d'infrastructures et compenser l'impact de la crise sanitaire du coronavirus.

(Nicolas Delame)