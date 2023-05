JPMorgan élimine les lignes de crédit personnelles de la First Republic Bank - The Information

Les clients concernés se voient proposer de transformer leurs lignes de crédit renouvelables en prêts à durée déterminée au même taux pour une période pouvant aller jusqu'à cinq ans, indique le rapport, ajoutant que First Republic demande également aux clients s'ils préfèrent rembourser leurs lignes de crédit.

Le modèle commercial de First Republic consistait à attirer des clients fortunés en leur proposant des taux préférentiels sur les hypothèques et les prêts.

JPMorgan n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Les autorités de régulation ont saisi First Republic et vendu ses actifs à JPMorgan au début du mois de mai, dans le cadre de la résolution de la plus grande faillite bancaire américaine depuis la crise financière de 2008.

First Republic faisait partie des créanciers régionaux américains les plus touchés par la crise de confiance dans le secteur bancaire en mars, lorsque les déposants ont fui en masse, effrayés par l'effondrement de deux banques rivales de taille moyenne.