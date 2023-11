JPMorgan intègre l'énergie à faible teneur en carbone dans le calcul de l'impact environnemental de ses financements énergétiques, alors que les régulateurs et les actionnaires du monde entier poussent les prêteurs à mesurer la contribution des entreprises au changement climatique.

"Nous avons un rôle important à jouer : fournir à nos clients les conseils et les capitaux dont ils ont besoin pour faire avancer leurs stratégies de décarbonisation", a déclaré le PDG Jamie Dimon dans un rapport publié mercredi.

Les entreprises et les banques utilisent différentes méthodes pour calculer leurs émissions de gaz à effet de serre et celles de leurs fournisseurs et clients, et pour fixer des objectifs de réduction. JPMorgan, la plus grande banque américaine en termes d'actifs, utilise une référence établie par l'Agence internationale de l'énergie.

La nouvelle approche de JPMorgan concernant les émissions liées à l'utilisation des produits énergétiques de ses clients, connue sous le nom de "Scope 3", combine l'argent destiné à des projets à faible émission de carbone avec le financement de combustibles fossiles pour obtenir ce qu'elle appelle un "mix énergétique".

Un porte-parole a déclaré que la formule serait utilisée pour mesurer les progrès combinés de la réduction du financement du pétrole et du gaz, de l'augmentation du financement de la production d'électricité à faible teneur en carbone et de la réduction d'une mesure des émissions des utilisateurs finaux de produits pétroliers et gaziers.

L'inclusion du financement de la production d'électricité à faible teneur en carbone pourrait entraîner une baisse de cet indicateur sans modification du financement de la production de pétrole et de gaz. Selon le rapport de JPMorgan, cela reflète un large changement du pétrole et du gaz naturel vers des carburants à faible teneur en carbone et la production d'électricité.

En utilisant ce cadre, elle vise à réduire de 36 %, d'ici à 2030, les émissions du champ d'application 3 que les entreprises de son portefeuille produisent pour chaque mégajoule d'énergie qu'elles fournissent, par rapport aux niveaux de 2019.

La banque a indiqué qu'elle fondait désormais ses objectifs sur les projections de l'AIE concernant un moyen de parvenir à des émissions de gaz à effet de serre "nettes zéro" d'ici à 2050, au lieu de 2070. (Reportage d'Isla Binnie ; Rédaction de Richard Chang)